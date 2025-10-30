Salvata dai carabinieri dopo un infarto 72enne torna a casa e abbraccia i suoi eroi

Si è conclusa con un lieto fine la drammatica vicenda che lo scorso 20 ottobre aveva tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità di Sant'Arpino. La 72enne colpita da un infarto mentre si trovava nella sala d’attesa di uno studio medico in via Di Vittorio è stata infatti dimessa dall’ospedale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

