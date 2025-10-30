Salvaspazio ma in versione XXL | la friggitrice ad aria verticale che tutti dovremmo avere in cucina

Proviamo a immaginare quali sono le caratteristiche dell’accessorio che ci piacerebbe avere in cucina. Senza dubbio tra le prime cose che ci vengono in mente ci sarebbe il fatto di occupare poco spazio, ma poi anche la sua versatilità e la capienza, oltre a un’attenzione al risparmio energetico. Tutti aspetti vincenti e che possiamo trovare in un unico elettrodomestico: si tratta della friggitrice ad aria verticale Ninja Double Stack, dotata di una grande capacità: basti sapere che ci permette di cucinare anche 4 pietanze contemporaneamente all’interno di due scomparti, che si possono suddividere con le griglie. 🔗 Leggi su Dilei.it

