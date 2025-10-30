Salute un open day vaccinale contro il tetano
Lunedì 3 novembre, dalle ore 14 alle 16.30, all’Ambulatorio Vaccinazioni Adulti di Rimini (sede Ausl Colosseo, via Coriano 38, scala D) si svolgeranno nuove sedute vaccinali straordinarie ad accesso libero per chi non è mai stato vaccinato contro il tetano, o chi non fa richiami da più di dieci. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
