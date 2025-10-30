Saluta Napoli Conte ha già scelto | pronti 60 milioni per il sostituto
Antonio Conte non ama aspettare, ha già deciso tutto: a Napoli è pronto un cambio importante, costerà 60 milioni di euro. Il Napoli di Conte si sta delineando con la velocità e la determinazione che da sempre contraddistinguono il tecnico salentino. Non è tipo da rimandare le scelte o da attendere che le cose accadano da sole, e infatti, in queste ore, avrebbe già comunicato alla società la sua decisione. Nel suo progetto non c’è spazio per tentennamenti: chi resta, chi parte e chi deve arrivare. Una visione chiara, quasi militare, quella di Conte, che in pochi mesi ha iniziato a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Scopri altri approfondimenti
A poche ore di distanza, Napoli saluta due dei suoi narratori più autentici e rappresentativi. Mimmo Jodice ha catturato l'anima della città attraverso la luce e l'ombra delle sue fotografie, mentre James Senese ha saputo raccontarla con il suo sassofono, traduc - facebook.com Vai su Facebook
Conte: "Nessuno parla dei nostri infortunati. Anguissa ha qualità, Lang sfortunato" - Il tecnico del Napoli: "Il rigore poteva cambiare l'indirizzo della partita, ma ci siamo presi la vittoria" LECCE - Scrive msn.com
Napoli, i sorrisi di Antonio Conte: «Napoli ci siamo» - Fino a venerdì pomeriggio, il quartier generale di Castel Volturno era esattamente l’opposto, per colpa ... Secondo ilmattino.it
Conte litiga con Lautaro in Napoli-Inter e poi attacca Marotta che parla di «rigorino»: «Io non lo avrei mai permesso» - L'allenatore azzurro ha prima un faccia a faccia con l'attaccante, poi a Dazn replica con decisione alle considerazioni del presidente nerazzurro sul rigore concesso a Di Lorenzo ... msn.com scrive