Salmonella nei pomodorini siciliani è allarme in Europa | cosa sta succedendo

Un focolaio prolungato di Salmonella Strathcona ST2559 sta coinvolgendo diversi Paesi dell’Unione Europea e dell’Area Economica Europea dal 2023. Secondo un report ufficiale dell’Unione Europea, dal 2023 al 30 settembre 2025 sono stati identificati 437 casi confermati in 17 Paesi europei, con l’Italia che registra il numero più elevato di contagi: 123 casi. Dopo l’Italia, i Paesi più colpiti sono la Germania con 113 casi, l’Austria con 76 e la Francia con 43. L’infezione ha oltrepassato i confini europei, raggiungendo anche il Regno Unito con 73 casi, il Canada con 10 e gli Stati Uniti con 24 contagi confermati. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Salmonella nei pomodorini siciliani, è allarme in Europa: cosa sta succedendo

Altre letture consigliate

? EPIDEMIA DI SALMONELLA "DAI POMODORINI SICILIANI" | "Focolaio prolungato", il caso leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/29/il-caso-dellepidemia-di-salmonella-dai-pomodorini-siciliani-focolaio-prolungato - facebook.com Vai su Facebook

Infezioni da salmonella, Sammartino: «Nessun caso di contaminazione nei pomodorini siciliani» dedalomultimedia.org/sezioni/agrico… #Sicilia #Agricoltura #Salute #Pomodoro #Sicurezza #Alimentare #Salmonella - X Vai su X

Salmonella nei pomodorini siciliani, la Ue conferma l’ipotesi: tre anni di casi e indagini in 17 Paesi - Efsa lega un focolaio di Salmonella Strathcona ai pomodorini siciliani: 437 casi in Europa dal 2023. Come scrive msn.com

Salmonella e pomodorini siciliani, il ministero della Salute: come proteggersi dal rischio - Climate change e scarsità di acqua hanno cambiato lo scenario e il rischio microbiologico per i prodotti vegetali consumati crudi è diventato più urgente ... Lo riporta msn.com

Sicilia, Gennuso (FI) sui casi di salmonella nel pomodoro: “no allarmismi e conclusioni affrettate” | DETTAGLI - “Di fronte al rapporto europeo sulla Salmonella, la nostra posizione è chiara: massima attenzione ai dati europei che non vanno sottovalutati, ma anche fermezza nel respingere allarmismi affrettati ch ... Segnala strettoweb.com