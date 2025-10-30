Salmonella nei pomodori esplode focolaio in Europa | centinaia di casi in Italia

Un nuovo e preoccupante focolaio di Salmonella Strathcona ST2559 sta coinvolgendo numerosi Paesi europei e non solo, sollevando interrogativi sulla sicurezza alimentare e sui controlli lungo la filiera agricola. Secondo un report diffuso dalle autorità sanitarie dell’Unione Europea, tra il 2023 e il 30 settembre 2025 sono stati identificati 437 casi confermati in 17 Paesi dell’UE e dell’Area Economica Europea, con un numero significativo di contagi anche oltre i confini comunitari. Leggi anche: Allarme salmonella: ritirati dolcetti dai supermercati I numeri del contagio in Europa e nel mondo. Il report europeo evidenzia che l’ Italia risulta tra i Paesi più colpiti, con 123 casi accertati, seguita da Germania (113), Austria (76) e Francia (43). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

