Salmonella nei pomodori esplode focolaio in Europa | centinaia di casi in Italia
Un nuovo e preoccupante focolaio di Salmonella Strathcona ST2559 sta coinvolgendo numerosi Paesi europei e non solo, sollevando interrogativi sulla sicurezza alimentare e sui controlli lungo la filiera agricola. Secondo un report diffuso dalle autorità sanitarie dell’Unione Europea, tra il 2023 e il 30 settembre 2025 sono stati identificati 437 casi confermati in 17 Paesi dell’UE e dell’Area Economica Europea, con un numero significativo di contagi anche oltre i confini comunitari. Leggi anche: Allarme salmonella: ritirati dolcetti dai supermercati I numeri del contagio in Europa e nel mondo. Il report europeo evidenzia che l’ Italia risulta tra i Paesi più colpiti, con 123 casi accertati, seguita da Germania (113), Austria (76) e Francia (43). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
‼ EPIDEMIA DI SALMONELLA "DAI POMODORINI SICILIANI" | "Focolaio prolungato", il caso leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/29/il-caso-dellepidemia-di-salmonella-dai-pomodorini-siciliani-focolaio-prolungato - facebook.com Vai su Facebook
Infezioni da salmonella, Sammartino: «Nessun caso di contaminazione nei pomodorini siciliani» dedalomultimedia.org/sezioni/agrico… #Sicilia #Agricoltura #Salute #Pomodoro #Sicurezza #Alimentare #Salmonella - X Vai su X
Salmonella nei pomodori, esplode focolaio in Europa: centinaia di casi in Italia - Un nuovo e preoccupante focolaio di Salmonella Strathcona ST2559 sta coinvolgendo numerosi Paesi europei e non solo, sollevando interrogativi sulla ... Da thesocialpost.it
Focolaio di Salmonella in Europa con 400 casi di cui 123 in Italia: cosa dice davvero il report dell’UE sulla provenienza dei pomodori contaminati - L'ECDC conferma il legame tra i casi di Salmonella Strathcona in Europa e i pomodori dalla Sicilia. Secondo ilfattoquotidiano.it
Epidemia di salmonella e pomodorini siciliani, la Ue conferma il nesso - Un report Ecdc (l’agenzia Ue dedicata alla prevenzione e al controllo delle malattie infettive) ed Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare) fa il punto sui focolai in corso dal 2023 ... Secondo ilsole24ore.com