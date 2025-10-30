Salmonella nei pomodori esplode focolaio in Europa | centinaia di casi in Italia

Thesocialpost.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo e preoccupante focolaio di Salmonella Strathcona ST2559 sta coinvolgendo numerosi Paesi europei e non solo, sollevando interrogativi sulla sicurezza alimentare e sui controlli lungo la filiera agricola. Secondo un report diffuso dalle autorità sanitarie dell’Unione Europea, tra il 2023 e il 30 settembre 2025 sono stati identificati 437 casi confermati in 17 Paesi dell’UE e dell’Area Economica Europea, con un numero significativo di contagi anche oltre i confini comunitari. Leggi anche: Allarme salmonella: ritirati dolcetti dai supermercati I numeri del contagio in Europa e nel mondo. Il report europeo evidenzia che l’ Italia risulta tra i Paesi più colpiti, con 123 casi accertati, seguita da Germania (113), Austria (76) e Francia (43). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

salmonella nei pomodori esplode focolaio in europa centinaia di casi in italia

© Thesocialpost.it - Salmonella nei pomodori, esplode focolaio in Europa: centinaia di casi in Italia

Altre letture consigliate

salmonella pomodori esplode focolaioSalmonella nei pomodori, esplode focolaio in Europa: centinaia di casi in Italia - Un nuovo e preoccupante focolaio di Salmonella Strathcona ST2559 sta coinvolgendo numerosi Paesi europei e non solo, sollevando interrogativi sulla ... Da thesocialpost.it

salmonella pomodori esplode focolaioFocolaio di Salmonella in Europa con 400 casi di cui 123 in Italia: cosa dice davvero il report dell’UE sulla provenienza dei pomodori contaminati - L'ECDC conferma il legame tra i casi di Salmonella Strathcona in Europa e i pomodori dalla Sicilia. Secondo ilfattoquotidiano.it

salmonella pomodori esplode focolaioEpidemia di salmonella e pomodorini siciliani, la Ue conferma il nesso - Un report Ecdc (l’agenzia Ue dedicata alla prevenzione e al controllo delle malattie infettive) ed Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare) fa il punto sui focolai in corso dal 2023 ... Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Salmonella Pomodori Esplode Focolaio