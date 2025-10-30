Salis in tv da Gruber | Elly Schlein? Può battere MeloniIl mio futuro? Voglio portare avanti il mandato a Genova

La prima cittadina di Genova a “Otto e mezzo”: “Io leader? A Genova sì. Il centrosinistra ha capacità espansiva”. E loda la segretaria Pd. Critiche al governo: “Sulla sicurezza nelle città non hanno fatto nulla, al Comune devono nove milioni per i minori non accompagnati”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Salis: “Divisioni nel centrosinistra? Le differenze a Roma ci sono sempre state. Il centrodestra specula, il loro sport è trovare polemiche”. Il comizio con Schlein a ... - Genova – Piazza Tazzoli a Sestri Ponente gremita questa sera per l’arrivo della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, per un comizio in cui viene affiancata dall'ex ministro e consigliere ... Segnala ilsecoloxix.it

