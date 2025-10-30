Salis attacco furioso a Salvini sul ponte | Ecco perché lo vuole davvero

Thesocialpost.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sul Ponte sullo Stretto di Messina torna a infiammare il panorama politico italiano. Dopo lo stop temporaneo dell’iter amministrativo deciso dalla Corte dei Conti, le reazioni non si sono fatte attendere. La sospensione, motivata da questioni burocratiche e amministrative, ha alimentato lo scontro tra maggioranza e opposizione, mentre le motivazioni ufficiali saranno rese note entro 30 giorni. Leggi anche: Ponte sullo Stretto, la furia di Matteo Salvini: “La casta giudiziaria non ci fermerà” Tra le voci più critiche si distingue quella dell’europarlamentare Ilaria Salis, che ha puntato il dito contro l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini, denunciando un progetto ideologico e distante dalle reali priorità della popolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

salis attacco furioso a salvini sul ponte ecco perch233 lo vuole davvero

© Thesocialpost.it - Salis, attacco furioso a Salvini sul ponte: “Ecco perché lo vuole davvero”

Leggi anche questi approfondimenti

salis attacco furioso salviniPonte, anche Salis all'attacco: "Manie di grandezza di quel Salvini..." - L'eurodeputata di Avs si accoda alle polemiche delle opposizioni che vedono nel momentaneo sto della Corte dei Conti un'opportunità per riprendere il governo ... Si legge su msn.com

Ilaria Salis mantiene l'immunità, "salva" per un solo voto. Salvini furioso: "Vergogna" - La votazione, a scrutinio segreto, si chiude a Strasburgo con 306 voti a favore del rapporto Kyuchyuk, che raccomanda di mantenere l ... Segnala affaritaliani.it

Salis, la destra italiana divisa, Salvini accusa i forzisti. Tajani: “Basta calunnie” - Scambi di accuse, recriminazioni reciproche, caccia ai cosiddetti «traditori» o «franchi tiratori». Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Salis Attacco Furioso Salvini