Il dibattito sul Ponte sullo Stretto di Messina torna a infiammare il panorama politico italiano. Dopo lo stop temporaneo dell’iter amministrativo deciso dalla Corte dei Conti, le reazioni non si sono fatte attendere. La sospensione, motivata da questioni burocratiche e amministrative, ha alimentato lo scontro tra maggioranza e opposizione, mentre le motivazioni ufficiali saranno rese note entro 30 giorni. Leggi anche: Ponte sullo Stretto, la furia di Matteo Salvini: “La casta giudiziaria non ci fermerà” Tra le voci più critiche si distingue quella dell’europarlamentare Ilaria Salis, che ha puntato il dito contro l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini, denunciando un progetto ideologico e distante dalle reali priorità della popolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Salis, attacco furioso a Salvini sul ponte: “Ecco perché lo vuole davvero”