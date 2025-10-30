Salis attacco furioso a Salvini sul ponte | Ecco perché lo vuole davvero 

Una domanda sussurrata tra amici, un dubbio che rimbalza sui social e nei bar delle città: davvero il Ponte sullo Stretto è quello di cui l’Italia ha bisogno? O c’è dell’altro dietro la corsa a realizzarlo, nonostante tutto e tutti? Il clima si fa incandescente, e qualcuno rompe finalmente il silenzio. Dopo l’ennesimo stop imposto dalla Corte dei Conti, la tensione nel governo sale alle stelle. Da una parte c’è chi difende il progetto a spada tratta, dall’altra chi lo considera una colossale distrazione dai veri problemi degli italiani. È qui che entra in scena Ilaria Salis, europarlamentare e voce delle più critiche, con parole che hanno fatto tremare i palazzi della politica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

