Salerno NAS Carabinieri | sequestrati articoli per Halloween

Sequestrati numerosi giocattoli e articoli correlati alla ricorrenza di “Halloween”. In occasione della ricorrenza di “ Halloween ”, il Nas Carabinieri di Salerno ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto del commercio di prodotti a tema non conformi alla normativa vigente, tra cui maschere, costumi, lanterne, decorazioni, giocattoli, etc., potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. In particolare, in tre negozi ubicati tra Salerno e la Valle dell’Irno, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre mille articoli, esposti per la vendita e risultati privi dei requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, con particolare riferimento alla carenza di informazioni minime previste a garanzia degli acquirenti. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, NAS Carabinieri: sequestrati articoli per Halloween

