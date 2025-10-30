Salerno con la rassegna Incontri cinque visioni di danza
Dalla memoria all'identità. Dalla poesia dell'amore che resiste, al dialogo tra corpo e tecnologia, ma anche una riflessione su frontiere e identità: la rassegna Incontri, organizzata dall' Associazione Campania Danza e curata per la direzione artistica da Antonella Iannone, intreccia le visioni del contemporaneo in un unico percorso di ricerca. Il 31 ottobre, il 5 novembre, l'8 novembre e il 9 novembre, tra il Piccolo Teatro del Giullare, il Teatro del Liceo Galizia di Nocera Inferiore, il Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina e Sant'Apollonia HUB di Salerno, la danza diventa spazio di relazione con cinque spettacoli — Urgente restare, Pèlerinage, October, Pneuma e Blue Passport — che fanno dell'arte tersicorea la loro grande forza narrativa.
