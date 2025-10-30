Salerno Busitalia | trasporto urbano potenziato il 1° e 2 novembre

Busitalia Campania: a Salerno potenziato il trasporto urbano in occasione delle festività di Ognissanti e Commemorazione dei defunti. Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), attiverà – su richiesta dell'Amministrazione comunale di Salerno – un servizio navetta urbano dedicato in occasione delle giornate del 1° e 2 novembre 2025, per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il cimitero di Brignano (frazione di Salerno). Il servizio sarà effettuato attraverso l'istituzione di due linee dedicate: Navetta 1 (andataritorno), operativa dalle ore 7:00 alle ore 18:15, con il seguente itinerario: Arbostella? Mercatello? Stazione FS (angolo Via L.

