Salerno accordo di collaborazione tra Carabinieri e The Space

Accordo di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il Multisala Cinematografico “The Space” di Salerno: avvio della campagna di comunicazione e informazione contro le truffe. A tutela delle categorie sociali di persone fragili e vulnerabili, in particolar modo gli anziani, ha avuto inizio la campagna di sensibilizzazione sulle truffe presso il Multisala Cinematografico The Space di Salerno. La campagna prevede la proiezione dello spot dal titolo “L’Arma arruola un testimonial: Lino Banfi”, che mette in guardia le potenziali vittime dalle strategie più comuni utilizzate dai truffatori. Grazie all’accordo di collaborazione siglato lo scorso settembre tra: Col. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, accordo di collaborazione tra Carabinieri e “The Space”

