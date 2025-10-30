Salento scontri tra tifosi per il match di Prima categoria Partita sospesa fermati in nove | cinque sono minorenni

Quotidianodipuglia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violenti scontri tra tifosi sugli spalti dello stadio comunale "Minetola" di Veglie, ieri pomeriggio, nel corso del match di ritorno di Coppa Italia di prima categoria regionale tra la. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

salento scontri tra tifosi per il match di prima categoria partita sospesa fermati in nove cinque sono minorenni

© Quotidianodipuglia.it - Salento, scontri tra tifosi per il match di Prima categoria. Partita sospesa, fermati in nove: cinque sono minorenni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

salento scontri tifosi matchSalento, scontri tra tifosi per il match di Prima categoria. Partita sospesa, fermati in nove: cinque sono minorenni - Violenti scontri tra tifosi sugli spalti dello stadio comunale "Minetola" di Veglie, ieri pomeriggio, nel corso del match di ritorno di ... Da msn.com

Scontri dopo Entella-Sestri Levante, identificati 18 tifosi: il più giovane ha 19 anni - Diciotto tifosi, nove della Virtus Entella e nove del Sestri Levante, sono stati raggiunti da provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) a seguito dei gravi diso ... Segnala ilsecoloxix.it

salento scontri tifosi matchCalcio, violenti scontri tra ultrà del Pisa e del Verona prima del match: due tifosi dell'Hellas in ospedale - Circa 200 supporter scaligeri sono venuti a contatto con i rivali toscani poco distante dallo stadio verso le 11. Da corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Salento Scontri Tifosi Match