Salento scontri tra tifosi per il match di Prima categoria Partita sospesa fermati in nove | cinque sono minorenni

Violenti scontri tra tifosi sugli spalti dello stadio comunale "Minetola" di Veglie, ieri pomeriggio, nel corso del match di ritorno di Coppa Italia di prima categoria regionale tra la.

