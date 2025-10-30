Sale sul marciapiede col Suv investe un anziano a passeggio con il cane e scappa | le telecamere riprendono tutto

È stato arrestato dalla Polizia locale di Milano il proprietario dell’auto che questa mattina, giovedì 30 ottobre, nel quartiere Bande Nere, a Milano, ha investito un uomo di 65 anni mentre portava a spasso il cane ed è poi fuggito senza prestare soccorso. L’uomo, un italiano di 40 anni, è ora ai. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sale sul marciapiede con il suv, investe un pedone e scappa: accertamenti su un uomo di 40 anni - X Vai su X

Una finestra a livello del marciapiede. Il rumore dei passi sopra la testa, le luci delle auto che filtrano tra le tende. E un cartello che sembra uno scherzo: «Appartamento in vendita, 93 metri quadri, 595 mila euro». Siamo in via Dezza, zona Solari, (quasi) centro - facebook.com Vai su Facebook

Investe un uomo con il suo cagnolino sul marciapiede e scappa: trovato il pirata della strada - La polizia locale ha individuato e arrestato l'automobilista che questa mattina ha investito un 65enne ... Riporta milanotoday.it

Bambina di 10 anni travolta da un suv, era sul marciapiede col papà. Alla guida un uomo ubriaco - Domenica 16 febbraio, una bambina di dieci anni, residente ad Altavilla Vicentina, è stata investita mentre passeggiava con il padre in viale Italia, a Olmo di Creazzo, un comune dell’hinterland ... Secondo blitzquotidiano.it

Suv sbanda e finisce sul marciapiede: bambina di 10 anni travolta, è gravissima all'ospedale di Vicenza. Era con i genitori - Una bambina di 10 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza dopo essere stata travolta da un Suv, mentre camminava su un marciapiede. Riporta leggo.it