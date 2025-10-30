Sale sul cordolo del marciapiede e travolge un passante | automobilista in fuga

Milano, 30 ottobre 2025 – L'automobilista ha perso all'improvviso il controllo della macchina, ha abbattuto alcuni dissuasori della sosta ed è piombato sul marciapiedi, travolgendo un passante. Poi ha ripreso la marcia e si è allontanato come se niente fosse. L'incidente con omissione di soccorso è andato in scena alle 7.40 di giovedì 30 ottobre in viale Caterina da Forlì: il ferito, un uomo di 65 anni, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico per i traumi riportati nell'impatto. Ora è caccia al pirata. La dinamica. Stando alle prime informazioni, l'auto, che stava percorrendo la carreggiata del viale che porta in piazzale delle Bande Nere, è salita sul cordolo del marciapiedi all'incrocio con via Fornari e ha investito il sessantacinquenne, finito violentemente a terra nell'impatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

