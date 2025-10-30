Sale a Casa Petrarca uno scalino cede e lui precipita | tragedia sfiorata

Arezzonotizie.it | 30 ott 2025

Grave incidente nel tardo pomeriggio nel centro storico di Arezzo, dove una persona è caduta in una voragine che si è aperta sotto a uno scalino dell'ingresso di casa Petrarca. L'episodio ha lasciato increduli i passanti e le persone che erano con il ferito. Pare che l'uomo fosse insieme a una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

