La Germania alza l'asticella e riaccende il dibattito europeo sul lavoro. Dal primo gennaio 2026 infatti, il salario minimo salirà a 13,90 euro l'ora, per poi toccare 14,60 euro nel 2027. Impossibile non fare un confronto con l'Italia, dove nessuna norma definisce un salario minimo nazionale. Qui, il diritto a una retribuzione "proporzionata e sufficiente", garantito dall' articolo 36 della Costituzione, viene tradotto nella pratica dai contratti collettivi di categoria, spesso non del tutto rispettati. In Europa, 22 su su 27 Paesi hanno un salario minimo legale e in Italia l'assenza di una soglia minima nazionale apre un confronto mai del tutto spento su quanto valga davvero il lavoro e su come garantire una paga dignitosa a chi oggi resta ai margini, considerato che gli stipendi sono fermi da più di trent'anni nonostante l'impennata del costo della vita.

© Quifinanza.it - Salario minimo aumentato in Germania, ma in Italia è ancora tutto fermo