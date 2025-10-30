Salari le retribuzioni italiane al palo | quasi 9 punti in meno del 2021

Quasi nove punti in meno rispetto al gennaio 2021: le retribuzioni in termini reali, a settembre, restano al di sotto dell’8,8% rispetto ai livelli di quattro anni fa. Ma i dati dell’Istat evidenziano anche altri due dati: la dinamica salariale immobile rispetto al mese precedente e il fatto che quasi la metà dei lavoratori non ha un contratto rinnovato. E mentre gli stipendi italiani sono sempre più bassi, dalla Germania arriva uno schiaffo morale con il nuovo aumento del salario minimo. Ma partiamo dai dati Istat: nel terzo trimestre la crescita delle retribuzioni contrattuali ha rallentato rispetto al trimestre precedente, pur restando al di sopra dell’inflazione (ormai in frenata). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Salari, le retribuzioni italiane al palo: quasi 9 punti in meno del 2021

