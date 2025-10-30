Saitta Mamma non chianciri | il volo che diventa canzone Dalla Sicilia a Milano tra radici e pop contemporaneo

C’è una notte in aereo all’origine di Mamma non chianciri: lacrime trattenute, un nodo alla gola e una nota vocale registrata al volo. Così Saitta – catanese, classe ’99 – ha fissato testo e melodia del suo brano più intimo, per poi arrivare nella “stanzetta milanese” e costruirne la base senza toccare l’emozione originaria. Quella partenza parlava di lui e di chi lascia la Sicilia per inseguire un sogno, del saluto alla madre e di ciò che resta in mezzo tra appartenenza e distanza. Un nome che è una promessa. Saitta non è uno pseudonimo: è il cognome del nonno materno, guida affettiva e riferimento morale. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

