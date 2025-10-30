Sagra dei Sapori d’Autunno quattro giorni di festa con serata halloween stand gastronomico e concerti

Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre la Pro Loco di Mesola organizza la 21esima Sagra dei Sapori d’Autunno che si tiene in piazza Santo Spirito e propone iniziative, eventi, buon cibo e appuntamenti musicali.Giovedì 30 serata d’apertura dello stand gastronomico e concerto del duo I Phil. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it