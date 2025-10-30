Sadutto inaugura il comitato elettorale per la corsa a Palazzo Santa Lucia
Si terrà domani, venerdì 31 ottobre, alle 19,30, l’inaugurazione ufficiale del comitato elettorale di Annamaria Sadutto, ex assessore di Caserta e candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista “A Testa Alta”. L’evento si svolgerà presso la sede di Via Crispo 11, nel centro di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
https://short.do/7DDPT- Caserta. Verso le regionali. Venerdi l'inaugurazione del comitato di Annamaria Sadutto (A Testa Alta) - facebook.com Vai su Facebook