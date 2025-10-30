Sadutto inaugura il comitato elettorale per la corsa a Palazzo Santa Lucia

30 ott 2025

Si terrà domani, venerdì 31 ottobre, alle 19,30, l’inaugurazione ufficiale del comitato elettorale di Annamaria Sadutto, ex assessore di Caserta e candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista “A Testa Alta”. L’evento si svolgerà presso la sede di Via Crispo 11, nel centro di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

