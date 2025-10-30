Sace lancia da Milano un roadshow itinerante per ascoltare le imprese italiane

Milano si accende di nuove prospettive per le imprese italiane. È qui che parte “Energie per il futuro dell’export”, il roadshow itinerante promosso da Sace, l’Export Credit Agency partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, pensato per ascoltare, dialogare e costruire insieme il futuro dell’internazionalizzazione italiana. Tra confronti, testimonianze e idee, la città diventa il primo palcoscenico di un percorso di oltre 1300 chilometri che toccherà Venezia, Bari, Bologna, Firenze, Napoli e Roma, coinvolgendo più di trecento aziende in tutta la Penisola. La tappa milanese è stata inaugurata dal Presidente Guglielmo Picchi e dall’Amministratore delegato Michele Pignotti, alla presenza di oltre cento imprese provenienti dal Nord Ovest, tra cui Cantieri Navali Mariotti e IMI Fabi, che hanno raccontato la loro esperienza di crescita internazionale supportata da Sace. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

