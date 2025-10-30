Sacchi | Camarda quegli errori fanno crescere Il prossimo rigore lo batta ancora lui
L'ex ct e l'attaccante del Lecce in lacrime dopo lo sbaglio dal dischetto: "Assurdo criticarlo per quell'errore. Ho visto fallire i più grandi, da Pelè a Maradona a Baggio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
"Non puoi fare calciare il rigore a uno di 17 anni" "Non puoi mandarlo al macello così!" Tra le tante frasi della serata queste due mi hanno colpito. Francesco Camarda, nato il 10 marzo 2008, di mestiere fa il calciatore. Non è "uno di 17 anni". Non è un ragazzo - facebook.com Vai su Facebook
#Lecce XI: Falcone, Gallo, Tiago, Gaspar, Veiga, Berisha, Ramadani, Coulibaly, Banda, Pierotti, Camarda. #Napoli XI: Milinkovic-Savic, Di Lorenzi, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Gilmour, Elif Elmas, Politano, Lang, Lucca. 20.30 #SerieA - X Vai su X
Sacchi: “Gli errori che fanno crescere” - Dal dischetto ho visto errori commessi dai più grandi da Pelè a Maradona, da Messi a Roberto Baggio. Secondo calciolecce.it
