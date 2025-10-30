Sacchi | Camarda quegli errori fanno crescere Il prossimo rigore lo batta ancora lui

Gazzetta.it | 30 ott 2025

L'ex ct e l'attaccante del Lecce in lacrime dopo lo sbaglio dal dischetto: "Assurdo criticarlo per quell'errore. Ho visto fallire i più grandi, da Pelè a Maradona a Baggio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sacchi: "Camarda, quegli errori fanno crescere. Il prossimo rigore lo batta ancora lui" - L'ex ct e l'attaccante del Lecce in lacrime dopo lo sbaglio dal dischetto: "Assurdo criticarlo per quell'errore. Da msn.com

sacchi camarda quegli erroriSacchi: “Gli errori che fanno crescere” - Dal dischetto ho visto errori commessi dai più grandi da Pelè a Maradona, da Messi a Roberto Baggio. Secondo calciolecce.it

