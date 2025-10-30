Saccenti trascina la Zenith ed è ancora festa
Fucecchio 1 Zenith Prato 2 FUCECCHIO: Del Bino, Compagnucci, Cioni, Lecceti, Malanchi, Usai, Pieri, Geniotal, Fiorini, Sgherri, Princiotta. A disp. Rocchi, Berhoxha, Goretti, Modena, Cardini, Badalassi, Melani, Cristodaro, Lamberta. All. Menichetti. ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Sinisgallo, Kouassi, Toccafondi, Banchelli, Parrini, Geri, Saccenti, Tempestini, Cela. A disp. Fiordi, Innocenti, Moretti, Osakwe, Castiello, Danti, Moussaid, Casini, Nannipieri. All. Settesoldi. Arbitro: Grigoriadis di Siena. Reti: 17’ (r) Toccafondi, 35’ Lecceti, 77’ Saccenti. Vince e convince la Zenith Prato, che ottiene la seconda vittoria in pochi giorni superando 2-1 a domicilio il Fucecchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Camarda show trascina l’Italia Under 21: doppietta dell’attaccante del Lecce, a segno anche Dagasso, Fini ed Ekhator. La squadra di Baldini vince la quarta partita su quattro Vai su Facebook