Sabato festivo non ci sarà la raccolta di plastica e umido | ecco le aree interessate

Sabato, in occasione della festività di Ognissanti, la raccolta porta a porta dei rifiuti di Alea Ambiente sarà sospesa su tutto il territorio servito laddove prevista. “Si invitano pertanto gli utenti a non esporre i contenitori dei rifiuti generalmente raccolti nella giornata di sabato”, è la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

AVVISO: Si ricorda che, in quanto giorno festivo, sabato 1 novembre il mercato cittadino non avrà luogo - come da Regolamento. #avvisigallarate - facebook.com Vai su Facebook

La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 13 e domenica 14 settembre - Sabato 13 e domenica 14 settembre a Roma ci sarà un nuovo appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali ... Riporta romatoday.it

Banco Alimentare, sabato la raccolta a Voghera: «Così aiutiamo le famiglie in difficoltà» - L'emergenza povertà è sempre più diffusa, con tanti casi di persone che faticano ad arrivare a fine mese. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Solidarietà: Misericordie Toscana, sabato 14 dicembre una raccolta alimentare straordinaria per Gaza - Un appuntamento di solidarietà, per far arrivare un aiuto concreto alla popolazione di Gaza: sabato 14 dicembre si terrà una giornata di raccolta alimentare promossa dalla Federazione delle ... Secondo agensir.it