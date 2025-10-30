Sabatini sui social | L’Inter è la più forte da quattro anni Sucic ricorda Zidane e Chivu ha cambiato tutto
Inter News 24 Sabatini esprime le proprie considerazioni sui giocatori nerazzurri! Le parole del giornalista sugli uomini a disposizione di Chivu. Dopo la netta vittoria dell’Inter sulla Fiorentina per 3-0, il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato sui social il momento dei nerazzurri e la corsa scudetto. Per lui non ci sono dubbi: la squadra di Cristian Chivu resta la più completa e solida del campionato, capace di confermare un dominio tecnico e mentale che dura ormai da diverse stagioni. Sabatini ha spiegato che la forza dell’Inter va oltre il risultato singolo e si misura nella continuità di prestazioni: secondo il giornalista, da quattro anni i nerazzurri rappresentano il riferimento tecnico della Serie A, e anche quest’anno hanno dimostrato di essere un passo avanti rispetto agli altri. 🔗 Leggi su Internews24.com
