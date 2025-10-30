Sabatini categorico | I nuovi acquisti non stanno danno nulla Poi promuove un bianconero a sorpresa dopo Juve Udinese

Sabatini categorico sulla Juve: l’opinionista promuove la reazione e il serbo, ma boccia Yildiz e i nuovi acquisti. E ora palla a Spalletti. Una vittoria che resterà nella storia, almeno per il suo condottiero. Il 3-1 della  Juventus  contro l’ Udinese  è, e sarà ricordata, come  «la vittoria di Brambilla», l’allenatore “per una notte” che ha saputo scacciare la crisi. Ma la prestazione, secondo il giornalista  Sandro Sabatini, va analizzata con lucidità. Intervenuto sul suo canale YouTube, l’opinionista ha promosso la reazione della squadra ma ha evidenziato luci e ombre, indicando la strada per il nuovo tecnico  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

sabatini categorico nuovi acquistiSabatini: “I nuovi acquisti non stanno dando niente. C’è una centrocampista che non viene mai nominato, ma è importantissimo” - Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato della prestazione della Juventus: "Nella storia della Juventus resterà come la vittoria di Brambilla, l'allenatore per una notte ... Si legge su tuttojuve.com

