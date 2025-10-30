Sabatini categorico | I nuovi acquisti non stanno danno nulla Poi promuove un bianconero a sorpresa dopo Juve Udinese

Sabatini categorico sulla Juve: l’opinionista promuove la reazione e il serbo, ma boccia Yildiz e i nuovi acquisti. E ora palla a Spalletti. Una vittoria che resterà nella storia, almeno per il suo condottiero. Il 3-1 della Juventus contro l’ Udinese è, e sarà ricordata, come «la vittoria di Brambilla», l’allenatore “per una notte” che ha saputo scacciare la crisi. Ma la prestazione, secondo il giornalista Sandro Sabatini, va analizzata con lucidità. Intervenuto sul suo canale YouTube, l’opinionista ha promosso la reazione della squadra ma ha evidenziato luci e ombre, indicando la strada per il nuovo tecnico Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

