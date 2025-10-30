SPellegrino Ardy Ferguson vince ‘Young chef academy award 2025’
(Adnkronos) – Dopo due intense giornate di competizione, ieri sera Ardy Ferguson è stato proclamato vincitore della 'S.Pellegrino young chef academy competition' 2024-25, sesta edizione del concorso internazionale, durante la cerimonia al Castello Sforzesco di Milano. In gara con altri 14 talenti provenienti da tutto il mondo, Ferguson ha conquistato la giuria con il suo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
