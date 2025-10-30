Ruvo di Puglia | oggi convegno sulla parità di genere Libertà rispetto amore e non violenza

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia: L’Assessorato a Scuola, Lavoro, Formazione e Parità di Genere organizza per giovedì 30 ottobre, alle ore 17, nel Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, un incontro pubblico sul tema “Parità di genere, libertà, rispetto, amore e non violenza”. Obiettivo dell’incontro è promuovere nelle scuole percorsi di educazione e sensibilizzazione sul tema invitando esperti che affrontino insieme ai ragazzi e agli insegnanti argomenti cruciali come appunto la libertà, il rispetto, l’amore e la non violenza. L’incontro è rivolto in particolare a dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie di tutte le scuole di Ruvo di Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

