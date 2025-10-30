RUSSIA – Sullo sfondo del rallentamento della crescita economica, i redditi della popolazione continuano a crescere Questo risulta dall’analisi dei dati di Rosstat fatta da Kommersant. L’incremento della produzione nel terzo trimestre 2025 è stata quasi nulla mentre a settembre è diminuita dell’1,5% rispetto ad agosto. A settembre hanno dato contributo negativo costruzioni, commercio al. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Russia: nel 2025 redditi della popolazione aumentati del 9,2%