Russia | nel 2025 redditi della popolazione aumentati del 9,2%

Imolaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RUSSIA – Sullo sfondo del rallentamento della crescita economica, i redditi della popolazione continuano a crescere Questo risulta dall’analisi dei dati di Rosstat fatta da Kommersant. L’incremento della produzione nel terzo trimestre 2025 è stata quasi nulla mentre a settembre è diminuita dell’1,5% rispetto ad agosto. A settembre hanno dato contributo negativo costruzioni, commercio al. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

