Russia | nel 2025 redditi della popolazione aumentati del 9,2%
RUSSIA – Sullo sfondo del rallentamento della crescita economica, i redditi della popolazione continuano a crescere Questo risulta dall’analisi dei dati di Rosstat fatta da Kommersant. L’incremento della produzione nel terzo trimestre 2025 è stata quasi nulla mentre a settembre è diminuita dell’1,5% rispetto ad agosto. A settembre hanno dato contributo negativo costruzioni, commercio al. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Guerra in Ucraina, Lavrov: «Pronti a dare garanzie che la Russia non attaccherà la Nato» Vai su Facebook
In Russia non pagano gli stipendi da mesi. La crisi di cui Putin non parla - L'economia russa vacilla mentre il Cremlino tace sul prezzo sociale della guerra: ecco cosa sta accadendo. Scrive money.it
Tornando a casa. Migliaia di veterani russi in crisi mentale - Ora il regime rende più soft la propaganda, puntando sull'esaltazione non più della guerra, ma della cultura russa. Secondo huffingtonpost.it
Guerra in Ucraina, Trump: "Non vedrò Putin, non voglio avere un incontro inutile né sprecare tempo" - Ex oligarca, nemesi di Vladimir Putin e oggi uno dei principali leader dell’opposizione russa in esilio, Mikhail Khodorkovsky sostiene che l’unico modo per fermare l’esercito russo in Ucraina sia una ... Come scrive lastampa.it