Russia il Poseidon è realtà | l’arma sottomarina che inquieta Washington

Vladimir Putin alza la posta nello scontro con Washington. Il presidente russo ha annunciato martedì il test “con enorme successo” del Poseidon, drone sottomarino a propulsione nucleare che il Cremlino definisce “impossibile da intercettare”. Una mossa che arriva a soli tre giorni dalle critiche di Donald Trump sul missile Burevestnik, bollato dal leader americano come “inappropriato”. Ma non è tutto. Putin ha anche rilanciato sul campo di battaglia, intimando a Kiev la resa immediata di migliaia di soldati ucraini che Mosca sostiene essere ormai intrappolati nelle sacche di Pokrovsk e Kupyansk. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

