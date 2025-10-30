Ruggi chiesta l’archiviazione per lo sceriffo

Si va verso l’archiviazione per Domenico Lanza, il 68enne reggiano, residente a Polinago e fino ad ora unico indagato per la misteriosa scomparsa di Daniela Ruggi. Purtroppo, nel frattempo non si è aggiunto nessun ulteriore tassello che possa portare a scoprire cosa sia accaduto alla 32enne di Vitriola, di cui non si ha più traccia da oltre un anno, ovvero dal 18 settembre dello scorso anno dopo che la giovane tornò nella sua abitazione dopo una visita all’ospedale di Sassuolo. Per quanto riguarda la richiesta di archiviazione della ‘posizione’ di Lanza, manca ancora la fissazione dell’udienza ma la procura si sarebbe ‘associata’ alla richiesta avanzata dal legale dell’uomo, avvocato Fausto Gianelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruggi, chiesta l’archiviazione per lo sceriffo

