Ruben Amorim non ha impegni con Sean Dyche in vista della trasferta del Manchester United al Nottingham Forest
2025-10-30 16:53:00 Il web non parla d’altro: Ruben Amorim non nutre rancore nei confronti di Sean Dyche e ammette che il nuovo allenatore del Nottingham Forest avrebbe potuto avere ragione: forse il Manchester United avrebbe vinto più partite con lui in carica. Dyche ha fatto questa richiesta a maggio sul podcast Stick to Football, quattro mesi dopo il suo licenziamento da parte dell’Everton. All’epoca, lo United era 16esimo in Premier League e in difficoltà e Dyche era fermamente convinto che avrebbe fatto un lavoro migliore all’Old Trafford. Ha detto: “Lui Amorim non cambierà il modo in cui gioca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Sioni timu yakuizuia Manchester United kubeba kombe la ligi Msimu huu wapinzani ni wadhaifu haswa. Ruben Amorim is cooking - X Vai su X
Après 35 matchs, Ruben Amorim a enfin enregistré deux victoires consécutives en Premier League. - facebook.com Vai su Facebook
Garnacho via dallo United. Amorim: "Talento puro, ma credo voglia qualcosa di diverso" - Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha parlato con franchezza della situazione di Alejandro Garnacho, uno dei nomi più caldi sul fronte cessioni. Come scrive tuttomercatoweb.com
In Inghilterra hanno pochi dubbi: "Ruben Amorim ha i mesi contati al Man United" - Nonostante la vittoria contro il Chelsea nel weekend, in Inghilterra hanno pochi dubbi: Ruben Amorim difficilmente completerà la stagione al Manchester United. Scrive tuttomercatoweb.com