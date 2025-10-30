2025-10-30 16:53:00 Il web non parla d’altro: Ruben Amorim non nutre rancore nei confronti di Sean Dyche e ammette che il nuovo allenatore del Nottingham Forest avrebbe potuto avere ragione: forse il Manchester United avrebbe vinto più partite con lui in carica. Dyche ha fatto questa richiesta a maggio sul podcast Stick to Football, quattro mesi dopo il suo licenziamento da parte dell’Everton. All’epoca, lo United era 16esimo in Premier League e in difficoltà e Dyche era fermamente convinto che avrebbe fatto un lavoro migliore all’Old Trafford. Ha detto: “Lui Amorim non cambierà il modo in cui gioca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Ruben Amorim non ha impegni con Sean Dyche in vista della trasferta del Manchester United al Nottingham Forest