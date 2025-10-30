Rubano borsa ad anziana Un cittadino e la polizia li inseguono | arrestati

Hanno rubato la borsa dall’auto di una 90enne, ma la polizia li ha arrestati poco dopo con la complicità di un testimone, restituendo il maltolto all’anziana che ci ha tenuto poi a fare una foto con i suoi ‘angeli’. È successo tutto martedì mattina, intorno alle 9,30, nel parcheggio del centro commerciale ‘Quinzio’ a San Maurizio dove i due malviventi hanno portato via in pochi secondi la borsetta da un’auto, sulla quale era appena salita un’anziana dopo aver fatto la spesa. Poi sono saliti su una vettura, dandosi alla fuga. Ma un uomo di 65 anni ha visto tutto e ha decido di mettersi all’inseguimento dei ladri, chiamando nel frattempo la polizia alla quale ha fornito targa dell’auto e direzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubano borsa ad anziana. Un cittadino e la polizia li inseguono: arrestati

