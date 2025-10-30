Rosy Bindi presenta a Catania il libro Una sanità uguale per tutti

“Una sanità uguale per tutti - Perché la salute è un diritto”: ecco il libro di Rosy Bindi che sarà presentato martedì 4 novembre 2025, alle ore 16.30, presso l’Hotel Nettuno di Catania (Viale Ruggero Lauria). L’incontro, organizzato dalle Acli Sicilia e dal Centro Studi G. Dossetti, vedrà la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

#savethedate Venerdì 31 ottobre alla #fondazionemarcobesso, largo di Torre Artentina, 11 alle ore 18.00 sarà presentato il libro “Una sanità uguale per tutti” di Rosy Bindi. Con l’autrice dialogheranno Dacia Maraini e Marco Damilano. Per partecipare in prese - facebook.com Vai su Facebook

#savethedate Venerdì 31 ottobre alla #fondazionemarcobesso, largo di Torre Artentina, 11 alle ore 18.00 sarà presentato il libro “Una sanità uguale per tutti” di Rosy Bindi. Con l’autrice dialogheranno Dacia Maraini e Marco Damilano. @solferinolibri - X Vai su X

Rosy Bindi presenta a Catania il libro “Una sanità uguale per tutti” - Nel volume, Rosy Bindi affronta le sfide e le prospettive del Servizio Sanitario Nazionale, nato con la legge del 1978 e oggi chiamato ad affrontare nuove e complesse trasformazioni. Segnala cataniatoday.it

“Meloni mente sulla sanità”: la dura critica di Rosy Bindi - Rosy Bindi attacca le dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla sanità italiana: “Meloni sa che quello che dice non è vero. Da la7.it