Rossi | Persone ambiente e cura i pilastri del Forum mondiale dell’economia sociale
Cinquemila partecipanti provenienti da più di 70 Paesi e da tutti i continenti, riuniti con l’obiettivo di mettere a fattor comune le visioni e le pratiche che possano fare dell’economia sociale solidale lo standard che regolerà l’economia di domani. È iniziato a Bordeaux il Gsef2025, forum mondiale dell’economia solidale con gli obiettivi dichiarati di promuovere forme di economia che abbiano al centro il primato delle persone e dei progetti collettivi, la sostenibilità, la prossimità, la cura. Il GSEF si impegna per un mondo più equo con condizioni di lavoro e di vita dignitose, mirando a ridurre le disuguaglianze e a soddisfare i bisogni fondamentali e costituendo un quadro di riferimento per l’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
