Rosaura alle dieci lo spettacolo del Teatro del Sangro in tournée in Argentina

30 ott 2025

Il Teatro del Sangro arriva in America del Sud con lo spettacoloRosaura alle dieci”, tratto dall’omonimo romanzo di Marco Denevi, tradotto e adattato da Stefano Angelucci Marino, diretto e interpretato dallo stesso Angelucci insieme a Rossella Gesini. Lo spettacolo, che ha debuttato a fine. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

