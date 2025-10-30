Rosanna Pigliacampo travolta e uccisa nel Teramano si costituisce una 25enne | Non me ne sono accorta

Una 25enne ha ammesso di aver investito Rosanna Pigliacampo, travolta e uccisa ieri lungo la statale 80 Teramo-Giulianova. La comunità di Campli piange la morte della volontaria della Protezione civile: “Era una persona speciale”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

