Rosanna Pigliacampo morta investita da una donna sulla statale Teramo-Giulianova la 25enne si è costituita

Si è costituta la responsabile dell'incidente sulla statale Teramo-Giulianova, in cui è morta investita Rosanna Pigliacampo: si tratta di una 25enne. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rosanna Pigliacampo morta investita da una donna sulla statale Teramo-Giulianova, la 25enne si è costituita

