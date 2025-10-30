Rompe la vetrina con una pietra e tenta il furto arrestato 37enne | FOTO
È stato identificato e arrestato in flagranza di reato il presunto autore della spaccata avvenuta nel negozio di abbigliamento Verdissima di via San Felice. A finire in manette è stato un 37enne straniero, fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna con l’accusa di tentato furto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
