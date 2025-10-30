Romanengo mentre è ai domiciliari va a farsi un giro in macchina | condannato a otto mesi per evasione

Romanengo (Cremona), 30 ottobre 2025 – Avrebbe dovuto essere in casa, perché ai domiciliari. Ma ieri mattina, quando i carabinieri della Stazione di Romanengo sono passati a casa sua, non lo hanno trovato. Un giovane di 21 anni, ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri nel pomeriggio. Verso le 10.30 i Carabinieri di Romanengo sono andati a casa dell’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Milano, per controllare la sua presenza in casa. Hanno suonato e non hanno ricevuto risposta. La porta di casa era aperta e sono entrati al fine di controllare che fosse tutto a posto, senza trovare nessuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

