Roma vittoria da capolista con il Parma | Gasperini azzecca tutte le mosse
La Roma è tornata alla vittoria all’Olimpico battendo 2-1 il Parma, mantenendo la vetta della classifica e dando continuità al successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Anche ieri sera, nonostante il calendario fitto, i giallorossi hanno confermato una condizione atletica che li accompagna ormai da inizio stagione: una squadra che cresce col passare dei minuti, che sa soffrire e che, nella ripresa, alza i giri del motore fino a scavare i break decisivi. Dopo un primo tempo bloccato e poco brillante, la Roma ha trovato il doppio vantaggio con Hermoso e Dovbyk, salvo poi complicarsi la vita nel finale, subendo la rete di Circati e regalando qualche brivido di troppo ai 61. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
