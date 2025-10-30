Roma sfatato il tabù Olimpico e vetta conquistata | Hermoso e Dovbyk stendono il Parma

La Roma torna a vincere anche davanti al suo pubblico e lo fa nel modo più convincente: con carattere, pazienza e una ripresa da grande squadra. Dopo settimane di difficoltà casalinghe, i giallorossi ritrovano il sorriso all’Olimpico e, grazie al 2-1 sul Parma, agganciano nuovamente il Napoli in testa alla classifica. Hermoso e Dovbyk sfatano il tabù. La partita non era iniziata sotto i migliori auspici. Nella prima frazione, la squadra di Gasperini è apparsa bloccata, lenta nel palleggio e imprecisa negli ultimi metri. Soulé aveva illuso con una splendida conclusione poi annullata dal fuorigioco di Celik, mentre Dybala si era visto negare la gioia del gol da un super intervento di Suzuki. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

