Roma sfatato il tabù Olimpico e vetta conquistata | Hermoso e Dovbyk stendono il Parma
La Roma torna a vincere anche davanti al suo pubblico e lo fa nel modo più convincente: con carattere, pazienza e una ripresa da grande squadra. Dopo settimane di difficoltà casalinghe, i giallorossi ritrovano il sorriso all’Olimpico e, grazie al 2-1 sul Parma, agganciano nuovamente il Napoli in testa alla classifica. Hermoso e Dovbyk sfatano il tabù. La partita non era iniziata sotto i migliori auspici. Nella prima frazione, la squadra di Gasperini è apparsa bloccata, lenta nel palleggio e imprecisa negli ultimi metri. Soulé aveva illuso con una splendida conclusione poi annullata dal fuorigioco di Celik, mentre Dybala si era visto negare la gioia del gol da un super intervento di Suzuki. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sfatato il tabù Olimpico, grazie a Dybala la Roma batte il Sassuolo e torna in vetta - X Vai su X
? Roma, col Parma per continuare a sognare e sfatare un tabù ? https://www.calciostyle.it/serie-a/roma-col-parma-per-continuare-a-sognare-e-sfatare-un-tabu?fsp_sid=1520005 ? di Giacomo Segreto Vai su Facebook
La Roma ritrova l'Olimpico, il gol del suo 9 e si tiene la vetta - La vittoria sul Parma, meritata nonostante i soliti affanni finali, è la risposta al Napoli che i giallorossi raggiungono nuovamente ... Si legge su msn.com
Roma-Parma diretta Serie A: segui il match dell'Olimpico LIVE - Nona giornata di campionato, nel turno infrasettimanale la sfida tra gli uomini di Gasperini e Cuesta: aggiornamenti in tempo reale ... msn.com scrive
Hermoso più Dovbyk, si torna a vincere all'Olimpico: la Roma batte 2-1 il Parma - I giallorossi perdono subito Ferguson, poi segnano un gol tolto per fuorigioco. Riporta ilromanista.eu