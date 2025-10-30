Roma rapina a guida turistica | arrestato tunisino

Imolaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il malvivente, un cittadino tunisino di 27 anni senza dimora e con precedenti, è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

roma rapina a guida turistica arrestato tunisino

© Imolaoggi.it - Roma, rapina a guida turistica: arrestato tunisino

Argomenti simili trattati di recente

In sella ad una una bici rapina il cellulare ad una guida turistica - Una cartolina di un rapinatore che ha strappato lo smartphone dalle mani di una guida turistica. Lo riporta romatoday.it

roma rapina guida turisticaGuida turistica scippata del cellulare: Carabinieri bloccano il ladro e recuperano la refurtiva | Roma - Attimi di paura a Roma vicino Santa Maria Maggiore: una guida turistica è stata derubata del cellulare, ma i Carabinieri di Piazza Dante hanno bloccato il ladro e restituito la refurtiva alla vittima ... Come scrive castellinotizie.it

roma rapina guida turisticaRoma, guida turistica morta al Colosseo: rintracciato il fratello della donna. Restituiti oltre 10 mila euro - I Carabinieri, grazie alla collaborazione delle autorità diplomatiche, hanno rintracciato il fratello di Giovanna Maria Giammarino, la guida turistica ... affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Rapina Guida Turistica