Nonostante la pioggia battente, circa un migliaio di persone si sono radunate oggi in piazza Santi Apostoli a Roma per manifestare a sostegno delle comunita' ebraiche e contro l'antisemitismo. In piazza sventolavano bandiere di Israele e d'Italia e alcune bandiere arcobaleno con la stella di David. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Setteottobre e alla quale hanno aderito oltre cinquanta realta', aveva come obiettivo quello di "affermare il diritto degli ebrei a vivere senza paura nello spazio pubblico italiano e ricordare che la lotta all'antisemitismo e', prima di tutto, lotta per la democrazia", hanno sottolineato i promotori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma: protesta in piazza Santi Apostoli per gli ebrei, "stop antisemitismo"