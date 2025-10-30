Roma primo gol in Serie A per Hermoso | è il nono marcatore stagionale

Mario Hermoso si è preso la scena all’Olimpico: con un perfetto colpo di testa sul corner battuto da Dybala ha rotto l’equilibrio e ha indirizzato la vittoria della Roma. L’ex Atletico Madrid ha anticipato tutti nell’area piccola e ha firmato la deviazione che ha sbloccato una gara rimasta bloccata per oltre un’ora. Il suo sigillo lo rende il nono marcatore diverso della stagione giallorossa – tredici le reti complessive – un dato che racconta bene la ritrovata coralità della squadra. Hermoso punto fermo per Gasperini. Oltre al gol, la sua prova è stata l’ennesima conferma di affidabilità. Come scrive il Corriere della Sera, Hermoso, che in estate sembrava addirittura destinato a lasciare Trigoria, è diventato un punto fermo della difesa di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

