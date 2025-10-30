Roma primo gol in Serie A per Hermoso | è il nono marcatore stagionale
Mario Hermoso si è preso la scena all’Olimpico: con un perfetto colpo di testa sul corner battuto da Dybala ha rotto l’equilibrio e ha indirizzato la vittoria della Roma. L’ex Atletico Madrid ha anticipato tutti nell’area piccola e ha firmato la deviazione che ha sbloccato una gara rimasta bloccata per oltre un’ora. Il suo sigillo lo rende il nono marcatore diverso della stagione giallorossa – tredici le reti complessive – un dato che racconta bene la ritrovata coralità della squadra. Hermoso punto fermo per Gasperini. Oltre al gol, la sua prova è stata l’ennesima conferma di affidabilità. Come scrive il Corriere della Sera, Hermoso, che in estate sembrava addirittura destinato a lasciare Trigoria, è diventato un punto fermo della difesa di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Stampa. . Il primo ministro ungherese Viktor Orbán è stato due giorni a Roma. Un incontro con il Papa, uno con la premier Giorgia Meloni, e uno definito affettuoso ma carico di tensioni dentro la maggioranza con il vicepremier leghista Matteo Salvini. Lo sfo - facebook.com Vai su Facebook
VINCIAMO NOI AL MAPEI STADIUM! ? DECIDE LA RETE DI PAULO DYBALA NEL PRIMO TEMPO! ? E QUESTA CLASSIFICA NON CI DISPIACE #ASRoma #SassuoloRoma - X Vai su X
Video Gol Highlights di Roma – Parma 2-1 9° Giornata Serie A - 1: decidono i gol nel secondo tempo di Hermoso e Dovbyk, i giallorossi agganciano il Napoli in vetta alla ... Scrive stadiosport.it
Serie A: la Roma batte il Parma 2-1 e agguanta il Napoli in testa - La Roma di Gasperini ritrova la vittoria all'Olimpico dopo due sconfitte di fila tra campionato ed Europa, e lo fa batten ... Segnala ansa.it
Il primo gol di Hermoso in Serie A piega la difesa del Parma e porta la Roma in vantaggio - Dopo un'ora di gioco la Roma riesce a scardinare il muro del Parma grazie al colpo di testa di Mario Hermoso sul corner battuto da Paulo Dybala. Scrive tuttomercatoweb.com