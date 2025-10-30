Roma-Parma la moviola di Calvarese | sull' offside di Celik manca uniformità
Quinta partita in carriera in Serie A per Valerio Crezzini, che torna in campo dopo aver arbitrato Lecce-Sassuolo. Il toscano ha davvero ancora tanto da migliorare da ogni punto di vista: tecnico, disciplinare ma anche gestionale. Il giovane direttore di gara fischia davvero poco: sono solo sette i falli del primo tempo, mentre il totale arriva a diciassette. Nonostante ciò, sono diverse le imprecisioni nel corso della sua serata, a partire sin dall'avvio del match. La partita si apre con un errore: Lautaro Valenti interviene in maniera durissima da dietro su Ferguson, costringendo l'attaccante della Roma ad abbandonare il campo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
