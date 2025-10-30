La Roma torna a vincere all’Olimpico e consolida il primato in classifica, confermando il suo momento di forma dopo il successo di Reggio Emilia. Nonostante il quarto impegno in appena dieci giorni, la squadra di Gasperini mostra freschezza, equilibrio e una crescente consapevolezza nei propri mezzi. I giallorossi interpretano la gara con lucidità, gestendo i momenti più chiusi e accelerando quando serve, soprattutto nella ripresa, dove ancora una volta emergono la superiorità atletica e la capacità di incidere nei duelli. È una vittoria di solidità e maturità, costruita passo dopo passo contro un Parma ben organizzato e capace di rendere complicato ogni sviluppo offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Parma, analisi tattica: solidità, equilibrio e maturità nel 2-1 che vale la vetta