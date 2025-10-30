Roma oggi la ripresa a Trigoria verso il Milan | Ferguson da valutare

Serata dolce per la Roma e per Gian Piero Gasperini. La vittoria contro il Parma ha riportato i giallorossi al primo posto in classifica, nonostante l’infortunio di Evan Ferguson abbia costretto il tecnico a rivedere i piani dopo appena sette minuti di gioco. L’attaccante irlandese, scelto dal 1’ al centro del tridente, era partito con la giusta vivacità, muovendosi molto tra le linee, ma un contrasto a metà campo gli ha procurato una brutta distorsione alla caviglia destra. Inevitabile la sostituzione immediata: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, come scrive Il Romanista. Bene Dovbyk e Dybala, Bailey rimandato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

